Eerste zitting tegen moordverdachte Zwijndrecht die weken spoorloos was

Op een parkeerplaats in Zwijndrecht overleed begin dit jaar een 66-jarige vrouw en raakte haar dochter zwaargewond. Beiden waren neergeschoten door de man die pas na een wekenlange klopjacht kon worden aangehouden. Maandag is de eerste zitting in deze zaak.

Eenmaal aangehouden biecht de 49-jarige Minh Nghia V. direct zijn daad op. De man zegt uit emotie te hebben gehandeld: hij kon niet verkroppen dat de 38-jarige Anneke de relatie had verbroken.

Wat er waar is van dit verhaal zal in de rechtbank van Rotterdam moeten blijken. Maandag is daar een inleidende zitting en zal de stand van het onderzoek worden besproken. De verlenging van de hechtenis van V. lijkt een formaliteit. De politie beschouwt de verdachte als "extreem vluchtgevaarlijk", zo weet een bron te vertellen.

De man staat op 21 januari zijn ex-vriendin op te wachten bij het winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Anneke is daar aan het winkelen met haar moeder. Buiten aangekomen zou er op de parkeerplaats ruzie zijn ontstaan en zeker één keer in de lucht zijn geschoten.

Momenten later liggen ex-vriendin Anneke en haar moeder neergeschoten op straat. De 66-jarige vrouw overlijdt ter plekke en haar dochter wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar weten ze haar leven te redden.

Weken leven Anneke en haar familie in angst. V. weet namelijk uit handen van de politie te blijven. Hij maakt gebruik van zeker drie vluchtauto's, voordat hij uiteindelijk in Schiedam wordt aangehouden. Dankzij een tip van oplettende burger kan V. op 25 februari worden aangehouden. Hij heeft zich schuilgehouden in een busje waarin hij ook sliep.

0:55 Afspelen knop Omstander filmt aanhouding verdachte dodelijke schietpartij Zwijndrecht

Man zou zijn geholpen door criminele netwerk

De politie vermoedt dat V. is geholpen tijdens zijn vlucht. De man zou daarbij gebruik hebben gemaakt van zijn criminele netwerk. Het strafblad van V. is lang, met onder andere veroordelingen voor het stelen van auto's, een overval op een geldloper en voorbereidingen hierop.

Volgens de verdachte zelf ligt dat anders. Hij zou zich niet hebben schuilgehouden, maar bezig zijn geweest om geld te verzamelen voor Anneke. Hij zegt ook door niemand te zijn geholpen. In een brief aan zijn ex betuigt hij spijt. Een verhaal dat door de omgeving van Anneke als ongeloofwaardig wordt bestempeld. Een woordvoerder liet namens de familie weten weinig woorden aan de brief vuil te willen maken.

Over hoe het met Anneke gaat, laat haar advocaat Sébas Diekstra weten dat zij nog altijd ernstig gewond is. "Zij moet zich nog volledig op haar herstel richten", zegt Diekstra. "Het is een loodzware periode waar zij zich nu in bevindt. Het is nog altijd niet duidelijk of zij ooit nog lichamelijk zal kunnen functioneren zoals voorheen."