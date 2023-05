Limburgse verenigingen boos omdat nieuwe eindtoets groep 8 tijdens carnaval is

Limburgse carnavalsverenigingen zijn boos op het ministerie van Onderwijs omdat leerlingen uit groep 8 volgend jaar de doorstroomtoets tijdens carnaval moeten maken. Deze nieuwe eindtoets vervangt de citotoets.

Maes schreef de brief namens de zeventien oudste en grootste verenigingen in Limburg. Hij was verbolgen: carnaval is volgens hem geen evenement maar "dynamisch immaterieel erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven".

In de brief wordt ook genoemd dat de week voor carnaval traditioneel gevuld is met allerlei activiteiten binnen en buiten de schoolomgeving. "In het bijzonder is de oudste groep basisschoolleerlingen sterk betrokken bij carnaval", schrijft Maes.