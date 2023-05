Weekendweerbericht: Kans op eerste plaatselijke zomerse dag van het jaar

Dit Hemelvaartsweekend wordt het stralend weer. Door de warme lucht lopen de temperaturen gestaag op. Zaterdag wordt het zo'n 20 graden en blijft het droog en zonnig. Zondag wordt de warmste dag van het weekend en is een goede voorbode voor maandag.

Vanaf vrijdag stroomt er vanuit het oosten warme lucht het land binnen. Het is dan maximaal 15 graden aan zee en 19 graden in het oosten. In het weekend lopen de temperaturen op.

Landinwaarts wordt het zaterdag al snel 20 graden. Bovendien blijft het overal droog en worden flinke perioden met zon verwacht. Die is wel sterk, waardoor je huid binnen twintig tot dertig minuten kan verbranden.

Zondag wordt het nóg warmer en wordt een temperatuur van 24 graden in het oosten van het land verwacht. De kans op de eerste plaatselijke zomerse dag van het jaar is klein, meldt Weerplaza aan NU.nl. Daarvoor moet het namelijk 25 graden zijn. Op maandag is die kans een stuk groter. Een officiële zomerse dag zit er dit weekend nog niet in, daarvoor moet een temperatuur van 25 graden gemeten worden in De Bilt.