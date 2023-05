Verdacht pakketje bij Utrechtse beautysalon, ook eerdere incidenten onderzocht

Bij een beautysalon in de Utrechtse Amsterdamsestraatweg is vrijdagochtend een verdacht pakket aangetroffen. In een veilige omgeving wordt het pakket tot ontploffing gebracht. De politie onderzoekt nu of er een link is met eerdere incidenten bij de beautyketen.

De melding van het verdachte pakket kwam rond 5.30 uur binnen. De straat werd uit voorzorg afgezet terwijl de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse kwam.

Het pakket is inmiddels veiliggesteld en wordt op een veilige locatie tot ontploffing gebracht, zegt de politie. Zij onderzoeken ook of het pakket van zichzelf explosiegevaarlijk was.

De beautysalons van deze eigenaar zijn vaker doelwit geweest van dreigementen. De Utrechtse vestiging werd in februari beschoten. Diezelfde maand werd er bij de vestiging in Laren een verdacht pakket aangetroffen. Beide vestigingen werden vanwege "criminele dreiging" enige tijd gesloten.