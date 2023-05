Wapens, cocaïne en dreiging: Rotterdam komt in 24 uur alle problemen tegen

De veiligheidsdiensten in Rotterdam zijn de afgelopen 24 uur met alle problemen geconfronteerd die de stad al tijden in zijn greep houden. Bij controles werden vuurwapens in beslag genomen, een grote partij cocaïne werd ontdekt en een drugspand ontmanteld. Meerdere mensen zijn gearresteerd, onder wie een man die de eigenaar van een coffeeshop had bedreigd.

Rotterdam gaat al maandenlang gebukt onder explosies en andere geweldsincidenten. De politie vermoedt dat de oorzaak afrekeningen in het criminele milieu zijn, en dan waarschijnlijk de drugscriminaliteit.

Woensdagochtend werd al een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel opgepakt. De man wordt ervan verdacht dat hij op 7 mei een coffeeshopeigenaar in Rotterdam bedreigde. In de woning van de verdachte is een automatisch vuurwapen aangetroffen. De politie onderzoekt of het wapen bij meer incidenten is gebruikt.

Later op de dag werden op station Schiedam twee tieners en een man van achttien opgepakt. Alle drie zijn ze afkomstig uit Maassluis. Toen ze werden gefouilleerd, verzetten de vijftienjarige en zestienjarige zich zodat de achttienjarige man kon ontsnappen. Hij kon kort daarna weer in de kraag worden gevat, meldt de politie. De man bleek een vuurwapen op zak te hebben. De twee tieners moesten naar het bureau vanwege het verzetten.

Cocaïne met straatwaarde van 34 miljoen euro onderschept

Woensdag werd ook in de haven van Rotterdam zo'n 450 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs hebben volgens de douane een straatwaarde van zo'n 34 miljoen euro.

De cocaïne was vertstopt in een lading fruit. De container was afkomstig uit Guatemala en was op weg naar een bedrijf in Duitsland. Het zeeschip moest in Antwerpen gelost worden, maar maakte een korte tussenstop in Rotterdam. Het bedrijf in Duitsland lijkt niets te maken te hebben met de drugssmokkel.

Drugspand ontmanteld na melding van brand

Ook op Hemelvaartsdag is de Rotterdamse politie alweer geconfronteerd met de drugsproblematiek in de stad. Na een melding van brand in een woning aan de Jonker Fransstraat werd een drugspand ontdekt.

Vermoedelijk werd in het pand drugs versneden. Alle aanwezige drugs, evenals meerdere vuurwapens, zijn in beslag genomen.