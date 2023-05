Haal die zakdoeken maar tevoorschijn: de graspollen komen er nu echt aan

Met vochtige grond en droge, zonnige dagen in het vooruitzicht gaan de grassen de komende tijd flink bloeien. Dat is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: vanaf volgende week verwachten het LUMC en het Elkerliek ziekenhuis een piek in het aantal graspollen.

De ziekenhuizen zagen de afgelopen twee weken nog weinig graspollen in de lucht. Het ging om zo'n vijf graspollen of meer per kubieke meter lucht. Dat is de komende weken wel anders. Dan kan dat aantal oplopen naar enkele honderden pollen per kubieke meter lucht.

Die piekperiode duurt volgens de ziekenhuizen van woensdag 24 mei tot en met zaterdag 1 juli. Hoeveel pollen er precies in de lucht komen, is afhankelijk van de neerslag. Als het heel hard regent, komen er minder pollen in de lucht. Dat zorgde er vorig jaar voor dat hooikoortspatiënten relatief weinig last ervaarden.

Bijna de helft van de mensen met hooikoortsklachten krijgt die van graspollen. De rest krijgt klachten van boompollen. Dat seizoen hebben we al grotendeels gehad, zei Weerplaza eerder tegen NU.nl. De graspollen lieten vanwege het wisselvallige en koude weer nog even op zich wachten.