Staat gaat niet in hoger beroep in Overijsselse zaak rond toeslagenschandaal

De Staat gaat niet in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Almelo over het toeslagenschandaal. Een rechter stelde de overheid aansprakelijk voor de schade die twee Overijsselse ouders hadden geleden door het schandaal. De overheid is het niet volledig eens met die uitspraak, maar ziet af van vervolgstappen.

De rechtbank in Almelo oordeelde eind april dat de overheid twee gedupeerden uit Nijverdal een schadevergoeding moet betalen. De ouders werden, net als andere gedupeerden in het toeslagenschandaal, zwaar getroffen door het onterecht terugvragen van kinderopvangtoeslag. De Staat heeft al die jaren onrechtmatig gehandeld, zei de Almelose rechter.

Volgens Milan Jans, de advocaat van de ouders, was het de eerste keer dat de Staat in zo'n soort rechtszaak aansprakelijk is gesteld. Een dag later stelde ook de rechtbank in Rotterdam een getroffen koppel in het gelijk.

De Staat liet eerder al weten niet in hoger beroep te gaan in de Rotterdamse zaak, maar nog wel te kijken naar de Overijsselse. In die zaak werd de Staat namelijk op de vingers getikt voor álle jaren waarin de Nijverdalse ouders geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat terwijl de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) had geoordeeld dat de ouders in één van die jaren wel terecht de toeslagen hebben terugbetaald.

De UHT is de afdeling van de Belastingdienst waar gedupeerden in eerste instantie kunnen aankloppen om erachter te komen of ze recht hebben op een schadevergoeding.

Hoger beroep niet in belang toeslagenouders

De Staat vindt dat hij in dat specifieke jaar niet onrechtmatig heeft gehandeld. Toch is het niet in het belang van de Nijverdalse en andere ouders om in hoger beroep te gaan. Dat schrijft de Staat in een woensdag verstuurde Kamerbrief.

Ook juridisch gezien is het niet nodig om in hoger beroep te gaan. De Staat wil liever niet procederen tegen de getroffen ouders, tenzij dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als de uitspraak van de Almelose rechter ervoor zorgt dat de Staat ook in andere rechtszaken naar eigen zeggen onterecht aansprakelijk wordt gesteld.