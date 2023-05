Verdachte brandstichting Haags appartementencomplex maakte einde aan leven

De 24-jarige man die vorige week werd aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij brandstichting in een appartement in Den Haag, is overleden. De Hagenaar heeft in zijn cel een einde gemaakt aan zijn leven, meldt het Openbare Ministerie (OM).

Bewaarders troffen de man maandagochtend dood in zijn cel aan. Hij werd vorige week dinsdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de brandstichting. Zijn voorarrest werd vrijdag door de rechter-commissaris verlengd. Hij zat in voorarrest in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

Bij de brand in de nacht van 18 op 19 april raakten vijf mensen gewond, van wie twee ernstig. De brand werd gesticht in het trappenhuis van het Haagse appartementencomplex aan de Prinsengracht. Alle veertien woningen werden ontruimd.

De dertig bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen café. Acht woningen raakten zo beschadigd dat ze tijdelijk onbewoonbaar werden verklaard. Het onderzoek naar de brandstichting is nog steeds aan de gang.

In het onderzoek naar de brand trof de politie brandversnellende middelen aan. Bij onderzoek naar de toedracht kwam de 24-jarige Hagenaar in beeld.