Drukte op de weg door Hemelvaart-vakantievierders

Het is drukker op de weg dan gebruikelijk wegens het hemelvaartweekend. Vooral in het midden en zuiden van het land is het druk omdat mensen op vakantie gaan, meldt de ANWB. Op het hoogtepunt rond 17.30 uur stond er kort 1.000 kilometer file.

De ANWB had al rekening gehouden met een drukke avondspits. Door Hemelvaartsdag nemen veel mensen een lang weekend vrij. Een deel van hen rijdt vandaag naar de bestemming.

Dat leidt nu tot een drukke avondspits. Om 18.00 uur stond er in Nederland een kleine 770 kilometer file. Dat is meer dan normaal op een woensdag.

Het is met name druk in het midden en zuiden van ons land. De meeste vertraging is op de A2 in beide richtingen. Daar staat in totaal zo'n 90 kilometer file.

Ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn en op de A4 tussen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is het druk. Op de A6 van Almere richting Lelystad is een ongeluk gebeurd. Automobilisten moeten rekening houden met een uur vertraging.