Alleen verdachte Lukas O. als getuige gehoord in hoger beroep Mallorca-zaak

Slechts een van de zeven mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca in 2021, wordt in hoger beroep in de zaken van zijn medeverdachten als getuige gehoord.

Het Openbaar Ministerie wilde dat elke verdachte zou getuigen in de zaken van de andere verdachten, maar dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden afgewezen.

De verdachten uit Hilversum, allemaal deel van dezelfde vriendengroep, waren bereid om mee te werken aan een getuigenverhoor. Maar het hof ziet geen noodzaak daartoe.

Alleen Lukas O. (20) wordt nog een keer gehoord, maar alleen over spraakberichten die via Telegram zijn verstuurd. Geen van de mannen was woensdag bij de bekendmaking van de beslissing aanwezig.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd op 14 juli 2021 na een uitgaansavond op de boulevard van badplaats El Arenal, op het Spaanse eiland Mallorca, op zijn hoofd geslagen. Hij viel op straat en werd meerdere keren tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt.

Het OM blijft erbij dat iemand meer moet weten

Heuvelman raakte buiten bewustzijn en overleed vier dagen later. Alle verdachten ontkennen iets met de dood van Heuvelman te maken te hebben. Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de mannen meer moet weten.

De rechtbank in Lelystad veroordeelde Sanil B. (21) in 2022 tot een celstraf van zeven jaar voor het medeplegen van doodslag van Heuvelman en nog twee pogingen tot doodslag. Op zijn schoen was een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. De andere zes verdachten werden veroordeeld tot (deels voorwaardelijke) celstraffen variërend van twaalf tot dertig maanden.

De verdediging van B. wilde ook een nieuw onderzoek over de precieze doodsoorzaak van Heuvelman en nader DNA-onderzoek. Dit werd door het hof afgewezen.

Alleen hoofdverdachte Sanil B. nog vast

De start van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat gepland voor 4 december. Tot die tijd worden nog aanvullende reclasseringsrapporten over alle verdachten opgesteld, onder andere over de mogelijkheden om jeugdstrafrecht toe te passen.

Momenteel zit alleen hoofdverdachte Sanil B. nog vast. Het hof besloot in april het voorarrest van Daan van S. (20), Mees T. (20), Kaan B. (20) en Hein B. (20) te schorsen, onder meer vanwege hun jeugdige leeftijd.

Hein B. was de enige die toen geen verzoek deed over zijn voorarrest. Ook hij kwam vrij. De nabestaanden reageerden daar teleurgesteld op. Stan F. (20) en Lukas O. (20) zaten niet in voorarrest.