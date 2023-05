Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag opnieuw stemmen voor president

In Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven kunnen Turkse Nederlanders vanaf vandaag voor de tweede keer hun stem uitbrengen voor een nieuwe Turkse president. Recep Tayyip Erdogan kwam op 14 mei net tekort om in de eerste ronde herkozen te worden. Daarom is een tweede ronde noodzakelijk.

In Deventer kan weer in sporthal De Scheg worden gestemd. De stemlocatie in Den Haag is het congrescentrum GIA en die in Eindhoven het Van der Valk Hotel. In Amsterdam kan ditmaal niet in de RAI worden gestemd, maar in het Rhone Events & Congrescentrum, vlak bij station Amsterdam Sloterdijk.

De eerste stemronde in de RAI verliep niet zonder problemen. Er braken meerdere vechtpartijen uit. Bij een vechtpartij op de laatste stemdag waren driehonderd mensen betrokken.

Stemmen in Nederland kan tot en met woensdag 24 mei. De stembusgang in Turkije zelf is op zondag 28 mei. De stemlocaties in Amsterdam, Den Haag en Deventer zijn tussen 8.00 uur en 22.00 uur geopend, die in Eindhoven tussen 9.00 en 21.00 uur. Bovendien kan er in Eindhoven alleen vandaag en morgen worden gestemd.

Bij de eerste stembusgang was er in Nederland een opkomst van zo'n 50 procent. Dat betekent dat er ongeveer 145.000 stemmen zijn uitgebracht. Erdogan kon op 68,41 procent van de stemmen rekenen, zijn belangrijkste rivaal Kemal Kiliçdaroglu op 28,82 procent. Erdogans partij AKP kreeg 53,36 procent van de in Nederland uitgebrachte stemmen, de CHP van Kilicdargolu 18,90 procent.