Rotterdamse agent wordt vervolgd wegens valse verklaring over kopstoot

Een 37-jarige politieagent uit Rotterdam wordt vervolgd voor meineed. Hij wordt ervan verdacht een vals proces-verbaal te hebben opgemaakt.

In juni 2020 wilde de agent samen met collega's zeven personen preventief fouilleren bij een Rotterdamse garage. Toen de garagehouder hier niet aan wilde meewerken, wilde de politieagent hem aanhouden. Daarbij gaf de agent hem een kopstoot.

In het proces-verbaal schreef de agent dat hij door de garagehouder was vastgegrepen en dat hij hem een kopstoot moest geven om los te komen. Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) komt dat niet overeen met de camerabeelden van het incident. Justitie zegt dat het hier niet kan gaan om een vergissing of een andere beleving van de agent.