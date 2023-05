Nederlandse welvaart is hoog, maar jongvolwassenen en migranten blijven achter

De welvaart in Nederland is hoog, maar niet gelijk verdeeld over de bevolking. Jongvolwassenen, mensen die niet in Nederland geboren zijn en laagopgeleiden zijn minder tevreden dan andere leeftijdsgroepen. Op bepaalde thema's scoort Nederland zelfs zeer slecht in vergelijking met andere EU-landen.

Dat meldt statistiekbureau CBS op basis van de monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals. Het onderzoek gaat vooral over 2022, maar neemt ook data mee uit voorgaande jaren. Vorig jaar gaf 83,4 procent van de deelnemers het leven een rapportcijfer van 7 of hoger.

Onder welvaart schaart het CBS niet alleen geld. Het begrip omvat ook gezondheid, vertrouwen en de leefomgeving van Nederlanders. Het statistiekbureau toetste in totaal dertien zogeheten indicatoren op acht gebieden: materiële welvaart, gezondheid, arbeid, vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.

Jongvolwassenen (25- tot 35-jarigen) zijn relatief ontevreden over hun werk, de hoeveelheid vrije tijd die zij hebben, hun woning en het leven in het algemeen. De deelnemers aan het onderzoek geven bovendien aan dat zij vaak het slachtoffer zijn van criminaliteit en weinig tot geen vermogen hebben.

Het CBS concludeert ook dat de welvaart van jongere leeftijdsgroepen (tot 45 jaar) licht achteruit is gegaan ten opzichte van 2019. Vooral 18- tot 35-jarigen gaven aan dat zij minder tevreden waren met hun leven. Bij vrijwel alle vraagstukken reageerden zij somberder.

Nederland scoort slecht op gebied van wonen

Op het gebied van wonen en veiligheid scoort Nederland (veel) slechter dan andere landen van de Europese Unie, blijkt uit het onderzoek. Zo geven Nederlanders aan dat zij erg veel geld kwijt zijn aan de huur of hypotheek van hun huis. In slechts twee EU-landen vinden mensen de situatie slechter.

Ook blijft Nederland slecht scoren op het vraagstuk waarbij mensen aangaven hoe vaak zij slachtoffer zijn geworden van criminaliteit. Daar staat tegenover dat Nederland goed scoort qua besteedbaar inkomen, lage werkloosheid, vertrouwen in andere mensen en tevredenheid van werknemers.

Een andere opmerkelijke trend die het CBS vaststelt draait om overgewicht. Zo meldde het statistiekbureau in 2014 voor het eerst dat ruim de helft van de bevolking (50,3 procent) kampte met overgewicht. In 2022 ging het om 51,1 procent van de twintigplussers. "De cijfers bleven jarenlang gelijk, maar stijgen nu", schrijft het CBS.