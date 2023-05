Weerbericht: Zon breekt door, maar het wordt nog niet warmer

Het belooft woensdag een mooie dag te worden. De zon breekt door en laat zich volop zien. Toch wordt het met een graad of 16 niet veel warmer dan tijdens voorgaande dagen.

In de vroege ochtend kan hier en daar nog een spat regen vallen. Vooral in het zuidoosten is dat het geval.

Daarna breekt de zon door. In vrijwel heel het land wacht een zonnige middag. Alleen in het noorden blijft er wat meer bewolking over. Het is daarnaast vrijwel windstil.