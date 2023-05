Rechtbank liquidatieproces bespreekt of Taghi (tijdelijk) eigen advocaat kan zijn

De rechtbank in het grote liquidatieproces Marengo bespreekt woensdag de advocatenkwestie rondom Ridouan Taghi. De hoofdverdachte in het proces maakte vrijdag bekend dat hij zijn eigen verdediging gaat voeren. Hij wil op termijn een nieuwe advocaat nu zijn raadsvrouw Inez Weski is gearresteerd.

De 68-jarige Weski is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Na haar arrestatie legde de advocaat noodgedwongen de verdediging neer. Weski zit nog altijd vast: de voorlopige hechtenis werd op 4 mei met dertig dagen verlengd.

Tijdens de eerste zitting na haar aanhouding, afgelopen maandag, liet de rechtbank Weski's arrestatie nagenoeg onbesproken. De voorzitter van de rechtbank stipte "recente gebeurtenissen waar iedereen mee bezig was op dat moment" aan, maar liet het daar verder bij.

Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra gingen wel in op de aanhouding van hun vakgenoot. Flokstra sprak zijn zorgen uit over de rol van advocaten in een omvangrijk proces als Marengo, na deze aanhouding.

Taghi handhaaft onderzoekswensen van Weski

Vorige week werd duidelijk dat Taghi op termijn nieuwe advocaten wil, maar tot die tijd zelf zijn verdediging gaat voeren. Daarbij zet hij reeds aangevraagde onderzoeken door Weski voort. Weski verstuurde daags voor haar aanhouding nog een hele rits onderzoeksvragen.

Zo wil zij onder meer commando Sil A. horen. Mogelijk is A., toen hij nog voortvluchtig was, benaderd met de vraag of Taghi gedood kan worden. De rechtbank moet nog een beslissing nemen over dat verzoek. Het is niet bekend of Taghi woensdag bij de zitting aanwezig is.