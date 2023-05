Levenslang geëist tegen verdachten van vergismoord op stagiair (17) in Amsterdam

Verdachten Randall D. en Emylio G. hebben woensdag levenslang tegen zich horen eisen. Zij worden door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk gehouden voor in totaal drie moorden, waarvan er twee plaatsvonden voor de ogen van zeer jonge kinderen.

Dat D. en G. betrokken zijn bij de vergismoord baseert het OM onder andere op afgeluisterde gesprekken. Opvallend zijn de opmerkingen van G. in een auto in september 2018, terwijl hij zegt te weten dat hij wordt afgeluisterd. "Ik heb die man vermoord", schreeuwt G. "Al die drie moorden, ik heb het gedaan ja. Horen jullie me? Ik ga levenslang zitten ja!" Volgens justitie is de vergismoord een van die moorden die D. hier bekent.

Een andere moord waar het OM G. voor verantwoordelijk houdt, is die op Siegmar Flaneur in 2015. Het slachtoffer zou in de nacht van 10 op 11 februari zijn gelokt door G. die Flaneur als een vriend beschouwde. Het slachtoffer werd van dichtbij in zijn rug geschoten. Justitie denkt dat ook D. betrokken is bij de liquidatie, maar hiervoor ontbreekt voldoende bewijs. In het geval van D. werd in deze zaak vrijspraak gevraagd.