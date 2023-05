Hemelvaartsdag en Pinksteren staan voor de deur: dit betekenen ze

Hemelvaart, Pinksteren - er zitten weer een aantal feestdagen aan te komen. Op ons reactieplatform NUjij gaven veel lezers aan niet te weten wat er precies gevierd of herdacht wordt op die dagen. NU.nl zet op een rij wanneer de dagen zijn en waar ze voor staan. En niet onbelangrijk: of je wel of niet vrij bent.

Een feestdag is nog geen vrije dag Veel mensen denken dat een feestdag meteen een vrije dag betekent, maar dat is niet zo.

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers.

Werkgevers zijn dus niet wettelijk verplicht om hun werknemers vrij te geven op een officiële feestdag.

In je cao of arbeidsovereenkomst staat of je vrij bent op feestdagen.

Scholen, hogescholen en universiteiten zijn op feestdagen meestal dicht. Voor scholieren en studenten is het dus bijna altijd wel een vrije dag.

Even terug naar Pasen

Misschien wat gek, maar we beginnen met een feestdag die al geweest is: Pasen. Deze feestdag beïnvloedt namelijk Hemelvaartsdag én Pinksteren. Eerste Paasdag is altijd de zondag die volgt op de eerste volle maan tussen 21 maart en 25 april. In 2023 was dat op zondag 9 april.

Christenen geloven dat Jezus Christus op deze dag opstond uit de dood die hij op Goede Vrijdag was gestorven. Een engel van God rolde volgens de Bijbel de steen voor het graf weg. Zo bevond Jezus zich weer onder de mensen.

Eerste Paasdag is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een zondag valt, zijn de meeste mensen sowieso al vrij. Tweede Paasdag werd in 1618 ingesteld door de kerk om mensen een extra vrije dag te geven, omdat men op Eerste Paasdag in de kerk diende te zitten. Tweede Paasdag is een officiële feestdag in Nederland.

Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag valt veertig dagen na Eerste Paasdag (in 2023 op 18 mei). Die periode zou Jezus na zijn wederopstanding nog hebben doorgebracht met zijn volgelingen. Zoals de naam al stelt, is dit de dag waarop Jezus volgens de Bijbel naar de hemel stijgt.

Hemelvaart is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een donderdag valt, is het voor de meeste mensen een (extra) vrije dag.

De hemelvaart van Jezus, geschilderd door de beroemde Italiaanse kunstenaar Rafaël. Foto: Getty Images

Pinksteren

Pinksteren volgt tien dagen na Hemelvaart, en dus vijftig dagen na Eerste Paasdag. Dit jaar is dat op zondag 28 mei. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekoste, dat 'vijftigste' betekent.

Op Eerste Pinksterdag zou de Heilige Geest zijn uitgestort op de discipelen van Jezus. Daardoor konden ze opeens in alle talen uitvoerig spreken. Op die manier konden ze iedereen vertellen over het leven en de daden van Jezus, en dus het christendom verspreiden.