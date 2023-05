Het wordt de komende dagen smeerweer

Delen via E-mail

De zon neemt de komende dagen toe in kracht. Vanaf woensdag en in het hemelvaartweekend stijgt de zonkracht naar UV-index 6. Zonder zonnebrandcrème kan je huid dan binnen een half uur verbranden.

Een hogere zonkracht betekent niet meteen dat het ook warm wordt. Woensdag wordt het met een graad of 15 relatief koud voor de tijd van het jaar.

Toch zal je vanaf woensdag wel sneller verbranden. Volgens Weeronline verbrand je op een zonnige dag in mei vaak sneller dan op een warme zomerdag. Dat komt doordat de lucht nu minder vochtig is. Op een hete dag in de zomer wordt de zon tegengehouden door wolkensluiers.