Weerbericht: Zon wisselt af met bewolking, maar krijgt woensdag wel overhand

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar dinsdag af. Woensdag is een ander verhaal; dan gaat de zon volgens Weerplaza uitbundig schijnen.

De bewolking ontstaat in de loop van dinsdagochtend. Uit de stapelwolken kan vooral in het noordoosten een enkele losse bui vallen. Mensen in het (zuid)westen van het land hoeven zich minder zorgen te maken over een bui.