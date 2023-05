Verdachte op de vlucht geslagen na explosie bij Rotterdamse woning

In Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een explosie geweest. Dit keer was een woning aan de 1e Schansstraat in stadsdeel Delfshaven het doelwit. Volgens de politie is een verdachte daarna op de vlucht geslagen.

De explosie vond rond 3.30 uur plaats. Niemand raakte gewond, maar op foto's is te zien dat het pand wel beschadigd is geraakt.

Afgelopen weekend vonden er ook al twee explosies plaats in Rotterdam. Een daarvan was in Spangen, een wijk die ook in Delfshaven ligt.

De politie heeft naar aanleiding van die ontploffingen extra maatregelen genomen in de getroffen straten. "De recherche doet er intussen alles aan om de zaken zo snel en zo goed mogelijk te onderzoeken."

Explosies in Rotterdam. De drie recentste explosies zijn hier nog niet in meegenomen.

Goede hoop opdrachtgevers achter explosies aan te houden

De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig en dat zijn er meer dan in heel vorig jaar.

De politie pakte al meerdere mensen op die in verband worden gebracht met één of meerdere explosies. Het gaat vaak om jonge jongens die door tussenpersonen worden benaderd om een aanslag te plegen, vertelde de politie eerder deze maand aan NU.nl. De politie liet toen weten goede hoop te hebben ook de opdrachtgevers achter de aanslagen in de boeien te kunnen slaan.

De explosies worden in verband gebracht met ruzies in het drugsmilieu.