Kampioensfeest Feyenoord volgens politie goed verlopen: 21 aanhoudingen

Het kampioensfeest van Feyenoord in het centrum van Rotterdam is volgens de politie rustig, feestelijk en zonder grote incidenten verlopen. Er zijn 21 mensen aangehouden, laat een woordvoerder maandagavond weten.

Het ging daarbij om relatief kleine vergrijpen zoals het afsteken van vuurwerk, openbaar dronkenschap of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Het overgrote deel van de feestvierders verliet, nadat de huldiging was geëindigd, om 13.00 uur het centrum van de stad. Kort na de huldiging begonnen schoonmaakploegen van de gemeente al met het opruimen van de Coolsingel.

De mobiele eenheid (ME) voerde eerder op de middag een charge uit op de Korte Lijnbaan in het centrum. Een dreigende confrontatie tussen twee rivaliserende groepen was de aanleiding. "De groepen zijn uiteengedreven, waarna de rust snel terugkeerde", meldde de politie.