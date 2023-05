Tot nu toe raakten 20 mensen Nederlanderschap kwijt na uitreis of terrorisme

Tot nu toe is bij twintig mensen definitief het Nederlanderschap ingetrokken vanwege een veroordeling voor een terroristisch misdrijf of in het belang van de nationale veiligheid. Dat meldt justitieminister Dilan Yesilgöz maandag in een Kamerbrief . De Staat kan dat sinds enkele jaren doen.

Het gaat om zes mensen die voor een terroristisch misdrijf werden veroordeeld en veertien mensen die de nationale veiligheid in gevaar brachten.

Het aantal zal de komende tijd nog oplopen, omdat er meer besluiten zijn genomen om het Nederlanderschap in te trekken. Maar die zijn nog in behandeling bij een rechtbank of bij de Raad van State (RvS). Het Nederlanderschap kan alleen worden ingetrokken als iemand ook nog een andere nationaliteit heeft.

Tot dusver is bij 25 mensen die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf, besloten om het Nederlanderschap in te trekken. Bij zes van hen is dat inmiddels dus definitief gebeurd. Acht zaken liggen nog bij de rechtbank en bij vier zaken loopt er hoger beroep bij de RvS. De andere zaken zitten nog in de bezwaarfase.

Voor een deel van de voor terrorisme veroordeelden die inmiddels definitief geen Nederlander meer zijn, is het nog niet mogelijk om ze zelfstandig of gedwongen te laten vertrekken, meldt de minister.

Uitreizigers sloten zich aan bij terroristische organisaties Syrië en Irak

Daarnaast is in 24 zaken besloten om het Nederlanderschap in te trekken in het belang van de nationale veiligheid. Het gaat dan om uitreizigers die zich in Syrië of Irak aansloten bij een terroristische organisatie. Naast de veertien definitieve intrekkingen werden vijf besluiten teruggetrokken en zijn de andere zaken vernietigd door de rechter of lopen ze nog in hoger beroep.

Opmerkelijk is een vernietiging van een intrekking in december 2022 vanwege het belang van de nationale veiligheid. De RvS besloot de klager gelijk te geven, omdat de groepering waarbij de betrokkene was aangesloten, destijds niet goed was geformuleerd op de lijst van terroristische organisaties.