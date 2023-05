Zo'n 700.000 Nederlanders hebben het sporten nog niet opgepakt na corona

Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport is sinds de coronapandemie met 700.000 gedaald. Met name het aantal sportende jongeren tussen de dertien en achttien jaar neemt af, net als het aantal sportende mensen met een lagere of middelbare opleiding.

Die cijfers presenteerde het NOC*NSF maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering van de sportorganisatie.

In het rapport Zo sport Nederland staat dat bijna 9,5 miljoen Nederlanders tussen de vijf en tachtig jaar in 2022 wekelijks sportten. In 2019, voor de uitbraak van COVID-19, waren dat er ruim tien miljoen. Ten opzichte van 2021 is het aantal sportende Nederlanders wel weer met een half miljoen toegenomen.

Volgens NOC*NSF is er een duidelijk verschil in de groepen mensen die hun sport weer hebben opgepakt. Zo zijn hogeropgeleiden, kinderen tussen de vijf en twaalf jaar en 65-plussers procentueel weer vrijwel terug op het niveau van vóór corona in 2019.

Maar de sportende tieners en sporters uit de categorie lagere en middeninkomens blijven achter. NOC*NSF vreest daarmee dat het de tweedeling die het in de maatschappij constateert, terugziet op het sportveld.

Sporten is duurder geworden

NOC*NSF zag het aantal sportende Nederlanders de laatste jaren flink afnemen als gevolg van de hoge energieprijzen. In november bleek dat ruim 80.000 mensen daardoor waren gestopt met sporten. Ruim 300.000 mensen sportten minder vanwege de prijsstijgingen. Bijna 500.000 Nederlanders overwogen te stoppen als de kosten verder zouden stijgen.

Positieve bevindingen zijn er ook. Zo waarderen mensen sporten en bewegen ze nu meer dan voor corona. Ook sporten in teamverband krijgt meer waardering dan voor de pandemie.

Daarnaast zijn mensen andere sporten gaan verkennen door corona. Zo nam de wandelsport een enorme vlucht tijdens de lockdowns. Het was zelfs even de meest beoefende sport in Nederland. Nu er geen maatregelen meer gelden, hebben veel mensen de wandelschoenen weer in de kast gezet.