27 vmbo-leerlingen moeten examen Duits opnieuw doen door verbrande broodjes

27 vmbo-leerlingen van het Maurick College in het Brabantse Vught moeten het eindexamen Duits in juni opnieuw doen. Tijdens het examen afgelopen vrijdag ging het brandalarm af waardoor ze de zaal moesten verlaten. Het examen is om die reden ongeldig verklaard.

Het brandalarm ging af doordat broodjes in een oven waren verbrand, legt conrector Pedro van Dooren van het Maurick College uit. "Iedereen werd gesommeerd het gebouw te verlaten. Tijdens het weggaan kregen ze te horen dat het vals alarm was en dat ze terug mochten. Maar onderweg hadden ze gelegenheid antwoorden met elkaar uit te wisselen, en dat mag niet."

De 27 leerlingen krijgen een nieuwe kans om het eindexamen te doen in het tweede tijdvak eind juni. Dat telt dan niet als herkansing, maar als eerste poging. Als ze daarna een herkansing nodig hebben, kan dat in het derde tijdvak in augustus, bevestigt de Inspectie van het Onderwijs na een bericht van Omroep Brabant.

Volgens de onderwijsinspectie hebben de leerlingen na de ontruiming buiten met elkaar gesproken. "We weten niet waarover ze het hebben gehad. Dat kunnen koetjes en kalfjes zijn, maar ze kunnen ook overlegd hebben over het eindexamen. Daarmee is de zuivere uitkomst van het examen in het geding. Het is heel vervelend voor de leerlingen, maar dan moeten we besluiten het examen ongeldig te verklaren."

11 van de 38 leerlingen waren al klaar en hadden hun eindexamen ingeleverd toen het alarm ging. Hoewel persbureau ANP eerst meldde dat hun eindexamen ook ongeldig was verklaard, blijken de examens toch gewoon geldig.