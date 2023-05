Delen via E-mail

Uit de uitslag van de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezingen blijkt dat het gros van de in Nederland wonende Turken op Erdogan stemde. Maar wat ook opviel: meer dan de helft van de stemgerechtigden stemde niet. Wij horen graag van Turkse Nederlanders zelf waarom ze dat niet hebben gedaan.

Ben jij een Turkse Nederlander die deze presidentsverkiezingen niet gestemd heeft? Dan horen we graag je verhaal, zodat we de interessantste reacties kunnen bundelen in een nieuw bericht op deze site. Stuur een mailtje met je verhaal naar nujij@nu.nl. Wij waarderen het bijzonder als je ook je naam en leeftijd laat weten.