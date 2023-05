Te water geraakte man overleeft nacht op IJsselmeer door op duwbak te klimmen

Reddingmaatschappij KNRM heeft maandagochtend een man aangetroffen op een duwbak in het IJsselmeer nabij Urk. Een duwbak is een soort bemanningsloos vrachtschip. Zondagavond was de zeiler te water geraakt. Hij wist na een paar uren zwemmen de duwbak te bereiken en bracht er de nacht op door.

De KNRM kreeg maandagochtend rond 8.30 uur een melding van een catamaran zonder opvarenden. De reddingsmaatschappij startte vervolgens een grote zoekactie. Uiteindelijk werd de zeiler gevonden op de duwbak, die op het IJsselmeer voor anker lag.

Volgens de KNRM was de man zondagavond al overboord geslagen. Na uren zwemmen wist hij de duwbak te bereiken. "Hij was onderkoeld, maar goed aanspreekbaar", zegt de woordvoerder.

De woordvoerder noemt het "wel bijzonder" dat iemand een hele nacht op het IJsselmeer heeft overleefd. "Hij heeft de mazzel gehad dat hij op een platform is geklommen. Hij droeg een reddingsvest, bleef daardoor drijven en heeft uiteindelijk de bak kunnen bereiken."

Naast het reddingsvest wijst de woordvoerder ook op de beschermende kleding die catamaranzeilers over het algemeen dragen. "Dat zorgt er echt voor dat je beter beschermd bent tegen onderkoeling."

