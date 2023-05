Twee mannen opgepakt voor mishandelen tienjarig meisje in Veenendaal

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie heeft twee mannen van 43 en 18 jaar opgepakt wegens het mishandelen van een tienjarig meisje in Veenendaal. Volgens de politie gaat het om een forse mishandeling en moest het slachtoffer naar het ziekenhuis.

De melding over de mishandeling kwam zondag rond 16.20 uur binnen. Het tienjarige kind zou nabij het zwembad in de Utrechtse plaats door twee personen zijn mishandeld.

De achttienjarige verdachte kon na aanwijzingen van omstanders in de boeien worden geslagen. Het gaat om een man uit Ede. De 43-jarige verdachte, een man uit Veenendaal, werd later in zijn woning aangehouden.