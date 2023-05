Al veel Feyenoord-fans op Rotterdamse Coolsingel, treinen 'gezellig druk'

Veel Feyenoord-fans zijn maandagochtend al samengekomen op de Coolsingel in Rotterdam. Daar wordt de kersverse landskampioen om 12.00 uur gehuldigd. Volgens de NS zitten er ook nog veel voetbalsupporters in de treinen richting de stad.

Volgens de gemeente Rotterdam zit de sfeer er goed in. "Er klinken al Feyenoord-liedjes", zegt de gemeente in haar liveblog over de huldiging.

De publieksvakken gingen iets voor 7.30 uur open. Op veel andere plekken in Rotterdam is de huldiging te volgen via een videoverbinding, onder meer op de Binnenrotte. Daar was het publiek vanaf 9.00 uur welkom.

Sommigen waren er erg vroeg bij. De 74-jarige Harry zat om 3.00 uur al in de auto. "Je weet ook niet of je er de volgende keer nog bij kunt zijn. Al hoop ik dat we er volgend jaar weer staan", zei hij tegen het AD.

De eerste vakken zijn inmiddels vol. De gemeente is ook druk bezig met het voorbereiden van het balkon van het Stadhuis, waar het grote feest om 12.00 uur uitbarst.

Feyenoord werd zondagmiddag voor de zestiende keer in de geschiedenis landskampioen. Bij de huldiging worden tienduizenden supporters verwacht.

Clubliederen en bier in treinen

Volgens de NS is het nog niet drukker dan normaal in de ochtendspits, maar zitten er al wel veel voetbalsupporters in de trein. "Het is gezellig druk, maar het loopt goed door", zegt een woordvoerder.

In meerdere treinen naar Rotterdam zitten supporters al aan het bier en zingen ze clubliederen. Ook op station Rotterdam Centraal is het druk; veel fans lopen vanaf daar naar het centrum van de stad.

De NS verwacht dat het maandag de hele dag heel druk is in treinen van en naar Rotterdam, vooral tussen 9.00 uur en 11.30 uur en direct na de huldiging. Vanwege het evenement worden extra en langere treinen ingezet. De NS adviseert mensen om hun reis waar mogelijk uit te stellen als ze maandag met de trein naar Rotterdam willen reizen maar niet naar de huldiging gaan.