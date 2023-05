Weerbericht: Bewolkt (en soms een beetje regenachtig) begin van de week

Delen via E-mail

Na een zonnig weekend wordt het maandag een stuk minder zonnig. Hoewel een regenjas overbodig lijkt, kan er soms wat lichte regen of motregen vallen.

's Ochtends trekken wolkenvelden over het land en kan regionaal wat laaghangende bewolking en nevel voorkomen. De zon laat zich af en toe zien. Vooral in het oosten van het land kunnen zonliefhebbers af en toe een glimp opvangen.

In de middag wordt het op meer plekken bewolkt. In het westen kan lichte regen of motregen vallen. Vanavond kan ook dieper landinwaarts een spat regen vallen.