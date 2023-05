Weekweerbericht: Jas moet weer (even) aan na warm weekend

Het mooie zomerse weer van de afgelopen dagen kent geen vervolg. De jas kan weer van de kapstok worden gehaald, want de temperatuur daalt komende week. Het kwik daalt van 20 graden op zondag, naar een graad of 13 op woensdag. Later in de week warmt het weer wat op.

Na weken van matig lenteweer gloorde er dit weekend hoop. Met een zonnetje en temperaturen tot boven de 20 graden leken we het koude en vooral natte deel van deze lente achter ons te laten.

Niets blijkt minder waar: de temperaturen kukelen volgens Weerplaza weer omlaag. Het koelt maandag af naar een graad of 16. Ook krijgen we gedurende de dag steeds meer te maken met (lichte) neerslag.

Met temperaturen van 12 tot 15 graden wordt het dinsdag en woensdag fris voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken ligt de maximumtemperatuur rond deze tijd op een graad of 17. Waar we dinsdag nog te maken krijgen met wat neerslag, is het woensdag zo goed als droog. Wel zorgt een frisse wind uit het noorden ervoor dat het kouder aanvoelt.

Richting het eind van de week lopen de temperaturen weer op. Op donderdag (Hemelvaartsdag) is het 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. De dagen daarna warmt het verder op en in het weekend is het van noord naar zuid 17 tot 21 graden. De neerslagkansen zijn ook dan klein, al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten.