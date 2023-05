Weerbericht: Moederdag verloopt zonnig, warm en vrijwel overal droog

Het is zondag opnieuw een warme dag waarbij de zon volop schijnt. In het binnenland kunnen in de middag wat stapelwolken ontstaan, die in oosten tot een (onweers)bui kunnen uitgroeien. In de rest van het land blijft het droog.

De dag begint zonnig. Net als gisteren kunnen in de middag meer stapelwolken ontstaan. Alleen in het oosten van het land is kans op een bui. Daarbij kan een klap onweer voorkomen. De temperatuur loopt op naar 18 tot 22 graden.

De wind draait in de loop van de middag naar het noordwesten. Daarmee komt koelere lucht ons land binnen. In de kustprovincies is het dan een stuk kouder dan in het oosten van het land.

's Avonds klaart het op. In de nacht naar maandag koelt het af naar 8 tot 11 graden.

