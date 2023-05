Vrouw bevalt in file op A2 na ongeluk met zeven auto's

Op de A2 richting Eindhoven is zaterdagmiddag een vrouw bevallen. Ze stond op dat moment in een file die was ontstaan nadat zeven auto's op elkaar waren gebotst.

De vrouw en haar pasgeboren kind zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht en maken het goed, zegt een woordvoerder van de politie. Of de vrouw is bevallen van een jongen of een meisje is niet bekend.

Bij het ongeluk ter hoogte van Maasbracht raakten meerdere mensen gewond, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Ambulancepersoneel heeft hen ter plekke behandeld, schrijft de Gelderlander.