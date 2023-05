Lente is vooralsnog de natste van deze eeuw, maar dat heeft ook voordelen

Delen via E-mail

De lente verloopt vooralsnog een stuk natter dan normaal. Weeronline spreekt zelfs van de natste lente van deze eeuw. Maar al die regen heeft ook voordelen; zo is er nog geen sprake van een neerslagtekort.

Er viel dit seizoen al gemiddeld 219,6 millimeter regen. Dat is vooralsnog goed voor de vijfde plek op de lijst met de natste lentes ooit. De komende drie weken kunnen daar nog tientallen millimeters bij komen, waardoor 2023 mogelijk op de tweede of derde plek eindigt.

Het record zal hoogstwaarschijnlijk niet gebroken worden. In 1983 viel namelijk gemiddeld 283,7 millimeter regen. Om aan die hoeveelheid te komen, moet in de komende drie weken nog ruim 60 millimeter regen vallen. Dat zit er volgens Weeronline niet in. Vooral ook omdat er meer droge dagen aankomen en de zon zich vaker zal laten zien.