Opnieuw explosies bij portiekflats in Rotterdam, ook in Amersfoort een ontploffing

In Rotterdam was het vannacht opnieuw onrustig. Er vonden twee explosies plaats bij portiekflats. De eerste explosie vond rond 1.30 uur in de wijk Spangen plaats en de twee rond 5.00 uur in het westen van Rotterdam. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel schade aan de portieken.

Rotterdam heeft de afgelopen tijd te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijven in de stad. Dat zijn er meer dan in heel 2022. Volgens de politie staan de explosies in verband met ruzies in het drugsmilieu.

Ook in Amersfoort vond in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie bij een woning plaats. Het was de tweede in een paar dagen tijd in die stad. Niemand raakte gewond, maar de politie noemt de schade van de ontploffing van vannacht "aanzienlijk".