Weerbericht: Warme dag met veel zon, later op de dag kans op een bui

Het wordt een aangename voorjaarsdag met vooral in de ochtend flinke zonnige perioden. Later op de dag komt er meer bewolking en is er lokaal kans op een bui. Daarbij kan een klap onweer voorkomen.

's Ochtends schijnt de zon volop en blijft het in het hele land droog.

In de namiddag ontstaat meer bewolking die tot een bui kan uitgroeien. Vooral in het zuidoosten is kans op buien waarbij ook onweer kan voorkomen.

De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 22 graden. De wind is matig van kracht en komt uit het noordoosten.

