Drie arrestaties voor brandstichting en explosie bij Rotterdamse toko

De politie heeft vrijdag drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting en een explosie in Rotterdam. Het gaat om een achttienjarige man uit Capelle aan den IJssel en twee Rotterdammers van zeventien en twintig jaar.

De volgende nacht werden buurtbewoners rond 2.30 uur opgeschrikt door een explosie. Getuigen zagen een in het donker geklede jongen wegrennen over de Boezemsingel.

In Rotterdam vonden de laatste tijd een reeks explosies plaats waarvan meerdere in de wijk Crooswijk. Dit jaar waren er tot nu toe zeker vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden in de havenstad. Dat is nu al meer dan in heel 2022.