Vier op de tien dansers slachtoffer grensoverschrijdend gedrag

Vier op de tien dansers waren het afgelopen jaar slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. De meldingen gingen zowel over verbaal als non-verbaal en fysiek gedrag. Daarnaast maakte 11 procent van de dansers seksueel grensoverschrijdend gedrag mee.

Professionele dansers hadden vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag dan amateurs. Het rapport, dat in handen is van RTL Nieuws, stelt dat vooral trainers en docenten de grenzen van dansers overschrijden.

Het rapport onderstreept dat de danswereld is versnipperd. Er zijn niet alleen veel verschillende dansstijlen, ook zijn er veel verschillende organisaties die dansopleidingen geven en groepslessen, musicals en tv-programma's maken.

Grensoverschrijdend gedrag speelt al langer in de danswereld. Er zijn wel meldpunten voor, maar daar is onder dansers niet veel over bekend. Bovendien durven veel dansers het gedrag niet aan te geven uit angst dat een melding hun verdere carrière beïnvloedt.