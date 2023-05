Meisje zag liquidatie crimineel contact Willem Holleeder: 'Boeven als in tekenfilm'

Een meisje omschreef de daders van de liquidatie van Lucas Boom als "echte boeven" en "helemaal in het zwart gekleed als in een tekenfilm." De jonge getuige stond op het schoolplein toen het slachtoffer voor haar ogen werd doodgeschoten in Zaandam in 2015. Acht jaar later is de liquidatie onderdeel van een drievoudige moordzaak.

Het meisje was destijds tien jaar en vertelde over een "groen lichtje, soms ook rood", verwijzend naar de laser op een van de wapens. De gekleurde lichtjes waren te zien op de kleding van haar schoolgenoten.

De moord op crimineel Boom is een van de drie moorden die Randall D. ten laste wordt gelegd. In tegenstelling tot de twee andere zaken, bleven de stoelen voor nabestaanden ditmaal leeg.

Acht jaar later is het nog steeds gissen naar een motief. In de rechtbank van Amsterdam worden verklaringen voorgelezen waarin Naoufal F. als mogelijke opdrachtgever wordt genoemd. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit als opdrachtgever voor verschillende moorden, maar niet voor die op Boom.

D. zou in 2015 geld hebben opgehaald in Duitsland, waar F. destijds verbleef. Op filmpjes zou te zien zijn hoe D. samen met anderen beschikten over cash geld dat werd uitgegeven aan vrouwen, drank en drugs, dit alles in een hotelkamer met zwembad.

D. zou zelf gezegd hebben dat hij de schutter was

D. doet er in de rechtbank van Amsterdam het zwijgen toe. Aanwijzingen voor zijn betrokkenheid bij de moord op Boom zijn gebaseerd op getuigenverklaringen. Die zeggen van D. zelf te hebben gehoord dat hij een van de schutters was. Hij droeg zelfs nog de schoenen die hij de dag van de liquidatie aan had en die te zien waren bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Ook een telefoon van D. peilt op plekken uit die gekoppeld kunnen worden aan de liquidatie. Boom werd op 9 juni op brute wijze geliquideerd toen hij zijn woning in Zaandam verliet. De vluchtauto werd uitgebrand teruggevonden in Amsterdam-Noord.

Boom werd in de jaren voor zijn dood vaak gezien met Willem Holleeder, totdat laatstgenoemde in 2014 werd gearresteerd.