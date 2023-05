De Mos voorlopig niet terug in gemeenteraad Den Haag door weigering coalitie

Richard de Mos wil weer worden opgenomen in het college B en W van de gemeente Den Haag, maar keert voorlopig nog niet terug. De coalitiepartijen staan er niet voor open. De oud-wethouder werd onlangs nog vrijgesproken van corruptie.

Donderdagavond hield de gemeenteraad een vergadering, maar na ruim vier uur is er geen concrete uitkomst over de terugkeer van De Mos. De coalitiepartijen in de Haagse gemeenteraad zeggen bereid te zijn om met De Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) te praten, maar houden de deur verder nog dicht.

D66, de grootste partij in de coalitie, noemt het onwenselijk dat de bestaande coalitie wordt opengebroken. "Nieuwe onderhandelingen leiden tot onzekerheid, een jaar na de vorige onderhandelingen", zegt D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn. "De twijfels die we eerder over De Mos hadden zijn bij ons weg, maar deze zaak heeft al genoeg kapotgemaakt. We moeten herstellen en renoveren, maar niet door de coalitie te slopen".

GroenLinks en PvdA zeggen dat de inhoudelijke verschillen tussen hen en Hart voor Den Haag heel groot zijn. Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman ziet weinig kans om De Mos weer op te nemen in de gemeenteraad.

"Je moet samenwerken met de hele raad en staan voor de hele stad. Ook voor het deel dat niet op je heeft gestemd en dat ook nooit zal doen", zegt hij. "Daar zie ik uitdagingen voor een eventuele samenwerking met Hart voor Den Haag."

Debat gaat volgende week verder

Het debat gaat waarschijnlijk volgende week verder. Daar wordt onder meer gesproken over een oproep aan justitieminister Dilan Yesilgöz om het hoger beroep van het Openbaar Ministerie (OM) in te trekken.

De Mos was van 2018 tot 2019 wethouder in de stad, net als partijgenoot Rachid Guernaoui. Het OM dacht dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Vanwege de verdenkingen werd de partij uit de coalitie gezet.

Vorige maand werden De Mos en Guernaoui volledig vrijgesproken. Het OM is in beroep gegaan om te voorkomen dat de termijn daarvoor verloopt, maar weet nog niet of het de vrijspraken echt aanvecht.