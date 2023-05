Weerbericht: Zon breekt eindelijk door, opmaat tot zonnig weekend

Er komt vrijdag eindelijk een einde aan de reeks regenachtige dagen. De zon breekt op veel plaatsen door en de temperatuur loopt op tot zo'n 20 graden.

De dag begint nog wel met regen in het westen, midden en zuiden van het land. Maar later in de ochtend komt de zon ook daar tevoorschijn en blijft het alleen in het zuidwesten bewolkt.