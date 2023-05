Deel top mensenrechtencollege weg na melden van wangedrag door voorzitter

Vier van de acht leden van het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) hebben bij het ministerie van Justitie melding gemaakt van wangedrag van voorzitter Jacobine Geel. Ze beschuldigen haar van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Twee van hen moeten nu vertrekken, omdat ze geen bescherming krijgen van het ministerie.

Het College voor de Rechten van de Mens is de toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland. Mensen kunnen bij het college melding doen van discriminatie en andere misstanden omtrent mensenrechten. Het CvRM toetst vervolgens of die klachten gegrond zijn.

De melders over de wantoestanden bij het college zijn ondervoorzitter Quirine Eijkman, voormalig advocaat Britta Böhler en de juristen Mariam Chébti en Geneviève Lieuw. Chébti en en Lieuw hadden melding gemaakt van discriminatie.

De bestuurscrisis speelt al jaren, blijkt uit een brandbrief van het ondersteunend personeel die in handen is van de NOS en Nieuwsuur. Het college heeft niet langer "de slagkracht die het zou moeten hebben" en bevindt zich "in de gevarenzone". Mogelijk zijn er de komende tijd onvoldoende collegeleden om te oordelen over discriminatieklachten van onder meer gedupeerden van het toeslagenschandaal.

"Er is ons veel aan gelegen om een gezaghebbend nationaal mensenrechteninstituut overeind te houden waar medewerkers in een gezonde en veilige bedrijfscultuur kunnen werken", schrijft het personeel in de brief.

Geel is "diep geraakt" en "geschokt" door de melding van haar collega's, schreef ze in een intern bericht. Ze zegt vertrouwen te hebben in de uitkomsten van het onderzoek waartoe minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) opdracht heeft gegeven.

Twee collegeleden moeten gedwongen vertrekken

Weerwind wil nog niet ingrijpen in de bestuurscrisis. Hij wacht het onderzoek af waartoe hij opdracht heeft gegeven. De resultaten daarvan komen pas na de zomer.

De vier klokkenluiders waren door het ministerie bescherming beloofd. Dat betekent onder meer dat zij geen nadeel mogen ondervinden van hun melding. Toch wordt de aanstelling van Chébti en Lieuw na de zomer niet verlengd.

De Raad van Advies (RvA) wist dat de twee een klacht over discriminatie hadden ingediend. In het besluit om afscheid van hen te nemen, wordt daar niet over gerept. Zij moeten weg vanwege de "slechte verhoudingen en onderlinge meningsverschillen" in het college. Door hun vertrek ontstaat volgens de RvA ruimte voor "nieuwe ideeën en inzichten".