Scholieren Rotterdam mogen van gemeente vrij krijgen voor huldiging Feyenoord

De gemeenteraad van Rotterdam vindt het prima als de schoolkinderen van de stad maandag vrij krijgen om de eventuele huldiging van Feyenoord bij te wonen. De Rotterdamse politiek laat de uiteindelijke beslissing aan de scholen zelf.

Feyenoord is landskampioen als het zondag in De Kuip van Go Ahead Eagles weet te winnen. De spelers en staf worden in dat geval een dag later gehuldigd op de Coolsingel.