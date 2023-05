Uit Pompekliniek ontsnapte tbs'er aangehouden in Amsterdam

De tbs'er die maandag uit de Pompekliniek in Nijmegen is ontsnapt, is donderdag aangehouden in Amsterdam.

De man ging ervandoor toen hij maandag tijdens begeleid verlof met zijn begeleider buiten de kliniek was. De Pompestichting liet weten dat de politie direct op de hoogte was gesteld. Ook waren vanwege de ontsnapping alle verloven ingetrokken.

Een speciaal politieteam ging op zoek naar de tbs'er. De Amsterdamse politie wist hem donderdag op het Buikslotermeerplein aan te houden, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Er zijn geen details over de man bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat een patiënt in Nijmegen is ontsnapt. Vorig jaar november ging ook een tbs'er uit de Pompekliniek er tijdens begeleid verlof vandoor. Deze 32-jarige man stak vervolgens een 27-jarige vrouw neer.