Tot vijf jaar cel voor plofkrakers die proefexplosies uitvoerden in Utrecht

Een Nederlandse profkraakbende is donderdag veroordeeld tot celstraffen oplopend tot vijf jaar. In een bedrijfspand in Utrecht deden ze proefplofkraken om te oefenen. De vermeende leider van de groep kwam daarbij om het leven.

Volgens de rechtbank in Utrecht ging het om een criminele organisatie van vijf mannen en een vrouw die zeer professioneel en berekenend te werk gingen. Drie leden hebben ook daadwerkelijk een plofkraak gepleegd. Dat gebeurde van november 2019 tot februari 2020 diverse keren in verschillende Duitse plaatsen.

De leider van de groep, een 29-jarige man uit Utrecht, oefende de plofkraken op een geldautomaat die hij had besteld in Duitsland. De man maakte gebruik van explosieven en maakte instructiefilmpjes van wat hij precies deed.

Een paar maanden na zijn dood zijn nog eens vijf dezelfde geldautomaten besteld door de groep. De politie had er peilbakens en afluisterapparatuur in verstopt en kreeg zo zicht op de verdachten. Uit onderzoek bleek dat het bedrijfspand werd gebruikt als trainingslocatie voor het voorbereiden en plegen van de plofkraken.

Een van de leden al eerder veroordeeld voor dodelijk ongeval

Een van de leden veroorzaakte in december 2020 een dodelijk auto-ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. Tijdens een testrit om te ontdekken hoe hard zijn auto kon rijden, kreeg hij een klapband. Vervolgens knalde hij op de auto van een twintigjarige vrouw uit Nieuwegein. Ze was op slag dood.

Voor dat ongeluk is de man in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel. Donderdag kreeg hij daar nog negen maanden bovenop voor voorbereidingshandelingen. De rechtbank acht niet bewezen dat de man deel uitmaakte van de criminele organisatie.

De mannen die uiteindelijk ook plofkraken pleegden, zijn veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar, veertig maanden onvoorwaardelijk en veertig maanden, waarvan een jaar voorwaardelijk. Een Utrechter die zich vooral bezighield met het onderzoeken van de automaten krijgt een celstraf van twintig maanden, waarvan zes voorwaardelijk.