Afschotplan Oostvaardersplassen volledig uitgevoerd: aantal grazers nu op peil

Staatsbosbeheer hoeft de komende jaren niet meer grootschalig edelherten, heckrunderen en paarden in natuurgebied de Oostvaardersplassen af te schieten. De komende jaren zullen alleen nog op kleine schaal dieren worden gedood om de populaties op peil te houden.

Staatsbosbeheer meldt dat tussen augustus 2022 en 1 mei 2023 bijna achttienhonderd edelherten zijn afgeschoten. Daarmee is het aantal edelherten nu op het gewenste aantal van vijfhonderd. Ook het aantal paarden (600) en heckrunderen (300) is op peil gebracht.

De maximum aantallen grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn vastgesteld na de winter van 2017/2018. Toen bleek dat er veel te veel dieren in het gebied rondliepen. Voor die aantallen was onvoldoende voedsel. Het natuurgebied, dat ook een Europees vogelreservaat is, liep er ook schade door op. Daarom gaf de provincie Staatsbosbeheer de opdracht om edelherten en heckrunderen af te schieten.