Op station Bijlmer mishandelde man zou minderjarige tegen wil hebben gekust

De man die vrijdag op station Amsterdam Bijlmer ArenA door een groep jongeren is mishandeld en op het spoor is geduwd, zou kort daarvoor een minderjarige jongen ongevraagd op de mond hebben gezoend.

Een van de jongens zou ook hebben verklaard dat de man onder invloed van alcohol of drugs was. De man zou uit het niets een zestienjarige jongen een kus hebben gegeven. Samen met twee andere tieners zou de jongen de man vervolgens hebben aangesproken op zijn gedrag. Volgens de verklaring escaleerde de situatie toen de man de jongen opnieuw aanraakte.

De politie Amsterdam gaat niet op de beschuldigingen in. Om de privacy van de verdachten te beschermen, doet ze geen uitspraken over de afgelegde verklaringen, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

Op camerabeelden van het station is te zien dat iemand in een blauw vest tegen zijn hoofd wordt getrapt als hij al op de grond ligt. Op het moment dat het slachtoffer opstaat, wordt hij op het spoor geduwd. Het is niet duidelijk of er ook beelden van de kus zijn.