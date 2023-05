Extra vertraging in ochtendspits vanwege tijdelijke sluiting spitsstroken

Donderdagochtend kan het op de weg extra druk zijn, doordat de spitsstroken aan het begin van de ochtendspits gesloten waren. Rijkswaterstaat kampte met een landelijke storing, waardoor de camera's die de wegen in de gaten houden niet werkten. De storing was even voor 8.00 uur verholpen.

Rijkswaterstaat houdt spitsstroken in de gaten met camera's. Maar door de storing was dat niet mogelijk. Daarom vond de rijksdienst het niet veilig om de spitsstroken te openen.

De ANWB meldt dat op onder meer de A1, A7, A9 en A50 extra vertraging ontstond. Op de A7 ging het zelfs om bijna drie kwartier vertraging.