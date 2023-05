Weerbericht: Lente lijkt ver weg op dag met bewolking, buien en onweer

Delen via E-mail

Het weerbeeld van de voorgaande dagen houdt aan. Ook donderdag is er veel bewolking, regen en kans op onweer. Het wordt zo'n 16 graden.

De dag begint met lokale mistbanken en bewolking. Later in de ochtend kan de zon af en toe door het wolkendek breken, maar het noorden, midden en zuiden van het land krijgen ook met buien te maken.

In de loop van de middag komen nieuwe buien het land binnendrijven. Daarbij kan het in het zuidwesten gaan onweren. Wel is het overal vrijwel windstil.