OM eist celstraffen tegen verdachten fatale brand waarbij gepest stel omkwam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank in Utrecht celstraffen van twee en zeven jaar geëist tegen de drie verdachten die betrokken waren bij de fatale woningbrand die een echtpaar het leven kostte. De brand volgde op een periode van pesterijen aan het adres van het Hilversumse echtpaar.

De fatale brand in Hilversum vond plaats in de vroege ochtend van 28 mei 2021. De bewoners hadden vanwege eerdere incidenten camera's opgehangen. Uit beelden van die camera's bleek dat een man benzine door de brievenbus van de woning naar binnen spoot en even later aanstak.