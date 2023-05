Verdachte aangehouden voor brand in Haags appartementencomplex

Een 24-jarige Hagenaar is dinsdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij brandstichting in een appartementencomplex aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Bij de brand in de nacht van 18 op 19 april raakten vijf mensen gewond.

Drie van hen ademden rook in. Zij konden ter plaatse worden geholpen door ambulancepersoneel. Twee anderen werden na een sprong uit het raam ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 3.00 uur uit en woedde in het trappenhuis. Alle veertien woningen werden ontruimd. De dertig bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen café. Acht woningen raakten zo beschadigd dat ze tijdelijk onbewoonbaar werden verklaard.